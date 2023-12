Presidente de la CPC: “Nos tiene muy preocupados la potencia y la fuerza que hay que ponerle al crecimiento”

Chile

El panorama económico nacional está álgido: se despachó del Congreso la Ley de Presupuesto 2024, con énfasis en el crecimiento; el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) fue de 0,3% en octubre, menos malo de lo esperado; y el desempleo llegó a 8,9% a nivel nacional en el trimestre móvil agosto-octubre, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El ánimo del Ejecutivo es que el 2023 terminará mejor de lo que se temía, un ánimo que al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, le gustaría compartir, “pero en lo concreto, en la práctica, el país no va a crecer nada este año”, dijo en ADN Hoy la mañana de este lunes.

“(Un crecimiento de) un 0,3%, un 0,2% no es nada para las necesidades que tiene el país hoy. Es cierto, el ministro (de Hacienda, Mario Marcel) no puede decir otra cosa, tiene que ser optimista, el próximo año vamos a crecer un 1,75%, pero lo que necesita Chile es una dosis potente, profunda, de crecimiento, que nos saque donde estamos, que nos lleve a rangos del 3%, del 4%, porque de lo contrario, las políticas públicas de este Gobierno o de cualquiera que venga en el futuro, va a ser muy complejo poder llevarlas adelante”, explicó después.

En la misma línea, dio cuenta del foco del sector que representa: “Nos tiene muy preocupados la potencia y la fuerza que hay que ponerle al crecimiento, entendiendo que desde el Presidente de la República, incluso los ministros de Economía y Hacienda, tienen hoy esa mirada que antes no tenían y de eso tenemos que avanzar y jugarnos todos para que podamos crecer”.

El gusto es de que pudo haber sido peor, lo que “es un hecho, los datos y los números están ahí”, espetó Mewes. Luego agregó: “Sin embargo, cuando le sumas la cantidad de empresas del sector construcción que están quebradas o en proceso de reorganización; la falta de flujo que tiene el mercado para poder generar un crecimiento mayor; hay proyectos que hemos conversado latamente sobre estos temas, y los ministros de Hacienda y de Economía tienen el foco en sacar adelante eso, pero en la práctica, este año va a cerrar casi con 0%. ¿Es mejor que -0,5%? Sin duda, pero es claramente insuficiente”.

Gabinete económico

No serán caras nuevas, sino que al gabinete del Gobierno se les pedirán cosas que vayan en la línea de la búsqueda del crecimiento. Un anuncio bien recibido por la Confederación:

“Lo celebro, porque convengamos que incluso en el programa de Gobierno del Presidente no estaba el crecimiento. Lo importante es que de esa idea que él plantea, realmente lo bajemos a cosas concretas, generemos espacios para nuevas concesiones, pero todo lo que se haga, debe tener un sentido de urgencia. Estas cosas nunca son de la noche a la mañana y requieren un tiempo. En la medida en que más vayamos soltando y creando espacios para obras concesionadas, o para destrabar proyectos de inversión privados que hoy están, rápidamente deberíamos ir a un escenario de mejor crecimiento. Esa es la fuerza y lo que rescato del Presidente, pero aguas abajo: sus ministros, el gabinete, los seremis, todos deben ir en esa línea. De lo contrario, siempre encontraremos escollos en el camino”.

La propuesta de Mewes y la CPC es la de ampliar la cartera de concesiones, pues “mientras más amplia, más proyectos”. Pero advirtió también un problema del aparato estatal: " Hay que generar los flujos. El Gobierno tiene una deuda con el sector privado importante y el sector requiere de esos flujos para financiar las obras que vengan. Segundo, el sentido de urgencia, porque la burocracia, que es un tema del Estado de Chile, no del Gobierno, impide darles celeridad a los proyectos y requerimos que estos salgan mucho más rápido. Y los permisos: el ministro Grau está trabajando con los permisos sectoriales y viene una modificación al sistema medioambiental. Estamos bastante alineados con los permisos sectoriales, pero hay elementos que no necesariamente tienen que ir por un proyecto de ley: hay instrucciones, hay situaciones administrativas, para que el Gobierno central dé para que sean aliados del sector privado”.

Como un guiño, quizás, al estado de la política, Mewes incluso instó a reordenar la las Seremis, que estén todas alineadas en hacer crecer al país. “Tenemos que ver el bien de Chile, no de un sector o de un Gobierno u otro. Estamos con 8% de desempleo, no hemos recuperado 440 mil empleos pre pandemia. Si no crecemos, vamos a tener un problema mayor”, concluyó.

Pacto fiscal

El pacto fiscal (o la reforma tributaria) es la discusión que sigue. De ello, el ministro Marcel ha dado cuenta del financiamiento vía alza de impuestos será de 0,6% del PIB. Ante esto, Mewes respondió:

“Es una buena noticia. También lo es bajar de 27% a 25%, sin restricciones (...) Las empresas, en el fondo, con el planteamiento del ministro quedan fuera de un alza tributaria, que era lo que a nosotros nos parecía porque evidentemente eso impulsaba el crecimiento. ¿Cuál será la otra matriz de impuesto? Eso tenemos que verlo. Hay que virar en esta matriz que uno de cada cuatro personas en Chile paga impuesto y nosotros hemos dicho que tenemos que ir por todo y en ese por todo, podemos sacar más elementos de mejorar la recaudación del país”.

Agregó a renglón seguido: “En las 28 propuestas abordábamos la evasión y respecto a la elusión, se hace cumplimiento tributario. Y mientras menos exenciones existen, nos parece que vamos por el camino adecuado. Hay rentas presuntas en el agro, los transportistas y se juntan distintos controladores en distintas empresas y tenemos que avanzar en eso, para que efectivamente todos paguemos lo que corresponde pagar. Si va por ahí el pacto fiscal, nos sentaremos con el ministro, con las medidas que propusimos para eso y trataremos de avanzar en un pacto en la medida en que pongamos estos cuatro elementos importantes: crecimiento, inversión, mejora de empleos y solucionar los nudos críticos de salud y educación”.

Lo que no tuvo buena acogida fue el anuncio de presentación del proyecto para condonar el CAE: “Tenemos un par de crisis que están ahí: la salud, educación, a nivel primario, y condonar el CAE desde el punto de vista va un poquito contrario a eso. Habrá que verlo que se discuta para más adelante, pero ojo: tenemos un país que no crece, con crisis en salud, en educación, que tenemos que ver cómo se financia a nivel primario. El centro tenemos que ponerlo ahí. Cuando se empiezan a destinar recursos a una u otra cosa, llama la atención, porque además convengamos que lo que se recauda vía impuestos va a arcas generales. Nos llama la atención que teniendo temas gravitantes (...) Podemos tener graves problemas en el futuro”.

Caso Audios

Las posibles coimas de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) en favor de empresarios, sacudió al mundo del poder en el país. Y fue también un tema de análisis para Mewes, quien llamó a fortalecer la institucionalidad:

“Tenemos que respaldar todo lo que sea reforzar la institucionalidad. Pero Impuestos Internos, dadas las investigaciones que está haciendo, empieza a generar un espacio donde se levantan los audios y está funcionando la institucionalidad. Hay que tener cuidado. Lo que tenemos que hacer es reforzar la institucionalidad, ir donde están las personas que están cometiendo delito, pero también miremos lo que pasa a nivel del Estado y las entidades fiscalizadoras. Tenemos que reforzar la institucionalidad que, con los elementos que tiene, podamos hacer las fiscalizaciones que correspondan. El sector privado está permanentemente siendo fiscalizado por Impuestos Internos y la dirección del Trabajo, durante todo el año. Tenemos que reforzar la institucionalidad que permita que funcione, pero también con la mirada puesta en dar el servicio que la ciudadanía y la empresa requieren. Ahí podemos hacer un buen trabajo en el sector público”.