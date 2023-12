Martin Garrix regresa a Chile en marzo de 2024: entradas se ponen pronto a la venta

Prometiendo una experiencia inolvidable, el DJ y productor neerlandés Martin Garrix, confirmó su regreso a Chile, agendando una presentación en el Movistar Arena para el 2 de marzo de 2024, instancia en la que hará bailar al ritmo de todos sus éxitos.

De esta manera, se acaba la espera de los cientos de fans de Martin Garrix, ya que vuelve al país para presentar lo más selecto de su trayectoria en un espectáculo épico que vendrá a poner ritmo y energía a los últimos días del verano.

En este concierto, los fanáticos vivirán una experiencia inolvidable, marcada por los hits que han dominado las listas de éxitos a nivel mundial. “In the Name of Love”, “Scared to be Lonely”, “Ocean” y “Animals” son sólo una muestra de la increíble capacidad de Martin Garrix para crear himnos que han traspasado fronteras, y que en marzo podrán ser disfrutados por el público nacional.

Cuándo parte la venta de entradas

Este reencuentro, promete ser un espectáculo con sonidos envolventes, luces y visuales deslumbrantes y la conexión única que Garrix logra con sus seguidores, en lo que será un capítulo inolvidable para la música en Chile.

Martin Garrix, es uno de los DJ y productores más jóvenes y exitosos de la escena internacional. Durante su trayectoria, ha elevado su proyecto a niveles poco antes vistos, encabezando los festivales más importantes del mundo y colaborando con grandes estrellas de la música, como lo son Dua Lipa, Khalid, Usher, Macklemore y Bono y The Edge de U2, por nombrar algunas.

El evento del retorno de Martin Garrix a Chile que se llevará a cabo en el Movistar Arena, además, contará con una zona de experiencias para que todos los fanáticos tengan la mejor previa, con la participación de DJs nacionales, activaciones de marca, coctelería, beer garden y gastronomía de primer nivel, el que se extenderá hasta el fin del concierto para que los asistentes tengan una experiencia completa.

En tanto, las entradas se ponen a la venta el próximo jueves 7 de diciembre a partir de las 12:00 horas por el sistema Punto Ticket.