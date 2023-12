DT del Villarreal fustiga el funcionamiento del VAR por gol anulado a Ben Brereton: "Es una chorrada"

Santiago

El director técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, se expresó indignado luego que el VAR determinó invalidar el tanto con el que Ben Brereton le daba la victoria al “Submarino Amarillo” ante el Sevilla.

“No es falta. Si el árbitro está a tres metros y no pita falta, no hay nada suficiente para que sea falta. Cuando te llama el VAR tienes que decir lo que te dicen”, remarcó el ex DT del Olympique Marsella, cuestionando que se cobrase un foul previo al tanto de “Big Ben”.

“El VAR está para penales, fueras de juego y expulsiones, pero ahora que soy un defensor del VAR, el funcionamiento de este año en La Liga Española es mejorable”, remarcó Marcelino García Toral, además de lamentar la falta de actitud del juez del partido para ignorar el planteamiento desde la cabina de la asistencia referil.

“¿Qué explicación me va a dar? No se la he pedido. Me gustaría que los árbitros tengan la valentía de que, independientemente que les llame el VAR, digan si es falta o no porque lo dicen ellos y así se acabarían estas chorradas. Esto es una chorrada. Vamos a empezar a cobrar personales, como en el baloncesto. Es un deporte de contacto. Ahora fue mínimo. No quiero hablar más, pero no tenemos más que hacer. Tenemos que quedarnos con el buen rendimiento del equipo”, concluyó tras el empate que dejó al Villarreal de Ben Brereton en el puesto 12 de la Liga Española.