La insólita razón por la cual España jugó con 10 jugadoras ante Italia: la futbolista que faltaba ingresó tras el gol del rival

Una insólita y confusa situación protagonizó la selección femenina de España ante su similar de Italia, durante el partido disputado este viernes por la UEFA Women’s Nations League.

Las hispanas terminaron el primer tiempo con sus 11 jugadoras y con el marcador a favor por 1-0. Sin embargo, comenzaron el segundo tiempo con 10 en cancha. Las italianas aprovecharon la ventaja numérica y marcaron el empate. Justo después del gol, ingresó la futbolista que faltaba.

¿Qué le pasó a España?

En el entretiempo, la entrenadora de las españolas, Montse Tomé, realizó dos cambios. Sacó a Athenea del Castillo y a Aitana Bonmatí, para meter a Lucía García y Esther González. Pero solo García entró para el inicio del segundo tiempo y González se sumó luego del gol italiano.

Tras el encuentro, la DT de España aclaró que en el entretiempo preparó solo un cambio y que Aitana Bonmatí no tendría que haber salido, pero la jugadora no pudo volver al campo porque no se sentía en condiciones. “Aitana avisó tarde que no estaba disponible. Ahí fue cuando empezamos a activar a Esther y entonces encajamos el gol”, señaló.

En redes sociales, Bonmatí ofreció más detalles para explicar lo que le pasó en el entretiempo. “Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera”, escribió la seleccionada española.

Al final, Italia venció 3-2 a España, pero a pesar de la derrota, la Roja europea ya tenía asegurada su clasificación a las semifinales de la UEFA Women’s Nations League.