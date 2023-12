Fernando Zampedri estalla contra Piero Maza por polémica jugada que le costó una amarilla: “Tiene que tener un poco de humildad”

Chile

Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, tomó la palabra luego del empate 2-2 ante Deportes Copiapó este sábado. El goleador “cruzado” no ocultó su molestia con el juez que dirigió el encuentro, Piero Maza, todo a raíz de una polémica jugada en la cual terminó siendo amonestado.

El hecho ocurrió al minuto 27 del primer tiempo. La UC intentó una jugada preparada mediante un tiro libre y Zampedri iba a recibir el balón dentro del área, sin embargo, acabó chocando con Maza, quien se quedó quieto mientras la pelota estaba en movimiento. La furiosa reacción del argentino le costó una tarjeta amarilla.

En zona mixta, el “Toro” comentó lo ocurrido y lanzó sus dardos en contra del juez. “Él estaba muy mal ubicado, un árbitro de primera división no puede estar ubicado en ese lugar, en donde va a suceder la jugada. Yo en ningún momento le dije nada, solamente me retiré del lugar, estaba enojado por la situación, era una jugada preparada que nos había salido muy bien y el árbitro no nos dejó culminarla”, señaló.

“Él (Maza) también tiene que tener un poco de respeto y de humildad, saber que se equivocó. Después me sacó amarilla, y ya está, no pasa nada”, agregó al respecto.

En cuanto al resultado del partido, Fernando Zampedri indicó que “lamentablemente no pudimos ganar, las desconcentraciones nos costaron caro, lo positivo es que pudimos revertir esa situación y encontramos el empate rápidamente las dos veces”.

“Después tuvimos para ganar el partido, no se dio, pero todavía nos queda una oportunidad más para entrar a los puestos de la Copa Sudamericana”, agregó el artillero de la UC.

Por último, abordó su temporada con Universidad Católica, en la cual revalidó su rol como máximo goleador del equipo. “Cuando esté más tranquilo, en mi casa, evaluaré cómo terminó este año en lo individual y grupal, qué le pude entregar al club y qué no. Espero que el fin de semana que viene los muchachos puedan hacer un buen partido y podamos entrar a la copa”, cerró el trasandino, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no jugará contra Unión La Calera.