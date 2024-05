La empresa de Claudio Iturra que realiza viajes a Machu Picchu para solteras y solteros

Play/Pause Masai Travel realiza viajes a Machu Picchu para solteras y solteros 25:35 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

En el Ciudadano ADN conversamos con Claudio Iturra de Masai Travel, empresa que ofrece un tour a Machu Picchu con todo incluido especialmente para personas solteras.

“Yo no vivo en Chile y la gente me dice ‘en Santiago no hay lugares para conocer nueva gente’. Son pocas las instancias para conocer poca gente en la ciudad“, comentó el representante de Masai Travel, quien también destacó que el viaje para personas solteras no busca ser algo “hedonista”.

Así, Iturra relató que la idea de hacer un paquete turístico enfocado en personas sin pareja nació en medio de un viaje con su agencia a Estambul, en donde los mismos pasajeros sugirieron el proyecto.

“Los pasajeros me decían, ‘Claudio, haz un viaje de solteros y solteras pero que tenga el ADN de Masai, que es uno medio budista, bien cultural y con mucho sentido, pero no para ir a pinchar, para abrir tu círculo de amistad”, relató.

Un viaje a Machu Picchu para solteros y solteras

Claudio Iturra aseguró que el proyecto no fue creado con el “foco de ir a buscar pareja”. Acto seguido, pasó a detallar más aspectos de este.

“Por ejemplo, ‘Paula Soto’ va a Machu Picchu. Solteros y solteras. Entonces, ahí ya uno va haciendo ciertos filtros: gente que le guste viajar, gente que tiene tiempo, gente que puede pagarlo, que tenga tus mismos intereses”, ejemplificó.

En esa misma línea, el agente de viajes añadió que “hicimos un grupo de 40 personas: 20 hombres y 20 mujeres, con el único requisito que sean solteros y solteras con edades de 25 a 45 y de 45 hacia arriba, durante 5 días”.

Las bondades de esta maravilla mundial

Por otra parte Claudio Iturra comentó que “Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo”.

“Es precioso. Cuzco es una de las ciudades más turísticas del planeta”, señaló el viajero, quien luego aseguró que los chilenos suelen dejar este destino en un inmerecido último lugar, “porque está al lado”.

“Dicen, ‘no, si después voy a ir’. Pero hay gente que cruza el mundo entero para ir a Machu Picchu”, agregó.