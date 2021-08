La desazón de Esteban Bustos en Tokio 2020: “¿Dónde está el valor olímpico?”

Esteban Bustos no pudo ocultar su frustración en Tokio 2020 tras terminar en el lugar 34 del pentatlón moderno, sobre todo por la descalificación que sufrió en la equitación luego de le rompiera la rienda del caballo.

“Ya sin rienda no tienes control del caballo. Dice el reglamento que no puedes apelar si se rompe el material que se da. Te pueden eliminar por cuatro faltas, dos caídas o pasarte el doble del tiempo de tu cancha. Y nosotros no cumplimos ninguno de los tres requsitos. El argumento para eliminarme es que no tenía control sobre el caballo. Eso no es parte de la eliminación“, explicó el deportista de 28 años.

“Ha pasado en competencia: un polaco me contó que se le salió el estribo, pararon la competencia y siguieron. En una competencia de esta envergadura tu no esperas que se rompa la rienda. Es frustrante“, narró Esteban Bustos.

Esteban Bustos, decepcionado tras la equitación

El pentatleta nacional intentó seguir en la última etapa de la disciplina, el laser-run. Aunque, reconoció, ya sin convicción. “No quería correr. No tenía ganas, lo hice por inercia. Uno está acostumbrado como a seguir. Es un golpe duro, no lo asimilo”, apuntó el medallista de plata en los Panamericanos de Lima 2019, amargado por la falta de consideración hacia él.

“Aquí uno ve que muchas veces, cuando no eres una potencia de país, se cometen injusticias como estas. Esto afecta mi futuro, cuesta reponerse. Yo decía, bueno, ¿dónde está el valor olímpico? Apelemos a eso. Y nada“, cerró Esteban Bustos tras su participación en Tokio 2020.