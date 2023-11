“Tengo miedo de hacer mi testamento”: Carlos Villagrán, Kiko, revela que fue diagnosticado con grave y mortal enfermedad

Carlos Villagrán, conocido por su papel de Kiko en la icónica serie El Chavo del 8, recientemente enfrentó un diagnóstico de cáncer de próstata. Tras someterse a la correspondiente cirugía, el actor mexicano prefirió no entrar en detalles sobre su proceso de recuperación, pero compartió su alegría por haber superado la intervención.

En declaraciones a los medios, que recogió People en Español, el actor expresó: “Me acabo de operar de la próstata y nada más. Es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios“. Aunque no profundizó en la experiencia médica, sugirió que se encuentra en buen estado de salud tras el procedimiento.

No tenía hecho el testamento

Cuando se le preguntó sobre las precauciones y prevenciones antes de la operación, Carlos Villagrán admitió no haber tomado las medidas necesarias debido al temor. También reveló que, a pesar de ser consciente de la importancia, aún no ha elaborado su testamento. “Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo a hacer mi testamento“, afirmó el actor mexicano, quien a principios de este año anunció que nunca más interpretaría a Kiko.

Luego, agregó que todavía no creado su testamento “por la teoría de Murphy, en cuando se dice una cosa, te la cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más“.

Cabe destacar que, en el ámbito familiar, la hija menor de Carlos Villagrán, Vanesa, también enfrentó una batalla contra el cáncer. En julio pasado, reveló su diagnóstico de cáncer de mama y comenzó un tratamiento que incluyó quimioterapias y cirugías. En octubre, anunció con alegría que había vencido la enfermedad. La familia, incluido Carlos Villagrán, brindó apoyo incondicional durante este desafiante proceso de salud.