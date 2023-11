Presidente de Marvel Studios habla sobre el regreso de Scarlett Johansson y Robert Downey Jr.

Durante las últimas horas, y en medio de varias especulaciones, el presidente de Marvel Studios se refirió a los eventuales regresos de Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. a la franquicia.

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose y aún hay varios estrenos más en la amplia hoja de ruta. Sin embargo, esto ha dado mucho de qué hablar bajo una perspectiva no muy positiva, ya que han reconocido una explotación con “demasiadas series y películas“.

Bajo la misma línea, se ha estado trabajando en diferentes fórmulas para reencantar al público en la que se barja la idea de reunir una vez más a Los Vengadores originales.

Esto incluiría a Johansson y Downey Jr., quienes interpretaron a Viuda Negra y Iron Man. Si bien se habla sobre traerlos de regresos a estos personajes, entre algunos otros, no ha sido completamente oficializado que retomen los mismos roles.

Siendo rigurosos, es probable que tengamos de vuelta a Tony Stark, algo que se viene abordando desde hace varios meses entre el fandom. Sin embargo, lo de Scarlett es diferente, ya que se sabía sobre un “proyecto secreto” que supuestamente no estaba relacionado con Natasha Romanoff.

Bien se sabe que las cosas en el UCM están en constante cambio, más en estos últimos días, todo puede pasar con el futuro de Los Vengadores y existe un gran hype por lo que viene.

Respecto a esto, fue el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien abordó el tema en conversación con Entertainment Tonight. En primera declaró “no hemos hablado de ello, esa es la única realidad“.

Pero aclaró: “Estamos haciendo un proyecto con Scarlett. Amo a Robert, es parte de la familia. Pero en términos de regresar al UCM, tendremos que ver qué sucede“.

We are talking to Kevin Feige at 'The Marvels' premiere in Las Vegas and all of our questions we answered!!#TheMarvels pic.twitter.com/BPSPSGDwlS

— Entertainment Tonight (@etnow) November 8, 2023