“Los palestinos no somos terroristas”: Helhue Sukni se desahoga ante el conflicto en la Franja de Gaza

La abogada Helhue Sukni generó polémica en redes sociales después de publicar un poema palestino en su cuenta de Instagram en solidaridad con Palestina. El texto, titulado Confesión de un terrorista, llevaba la leyenda: “Nunca nos derrotarán”, en su publicación. Esto provocó miles de reacciones en las redes, y resultó en la pérdida de aproximadamente 3,000 seguidores.

En una aparición en el programa Not News de Vía X, Helhue Sukni señaló que “ahora estamos de luto, por el tema de la guerra entre Israel y Palestina“. Y luego agregó: “O sea, están matando palestinos, no están matando a los de Hamás. Porque Hamás es un grupo terrorista y en Palestina no son terroristas. Los palestinos no somos terroristas“.

En la ocasión, la abogada reveló que la mayoría de los seguidores que perdió después de su publicación eran israelíes. “Lo más divertido es que eran todos judíos, que me querían, pero ahora no me quieren. En todo caso, les digo al tiro: no tengo nada contra los judíos, a quienes no quiero son los sionistas“, afirmó.

“No me quiero hacer la linda con la opinión pública. El que me quiera dejar de seguir que se vaya a la mierda“, añadió.

“La gente no sabe que Palestina no es Hamás”

Tras ser preguntada sobre los ataques de Hamás, Helhue Sukni expresó su enérgico rechazo a esta organización y la calificó de terrorista. Criticó los métodos utilizados por Hamás, como los ataques con cohetes y el secuestro de rehenes, afirmando que estas acciones no contribuyen a su causa y, en cambio, perjudican la imagen de Palestina en la opinión pública global.

En sus palabras, la abogada señaló: “Son unos estúpidos. Si querían lograr un objetivo, porque en el fondo, agarraron gente, rehenes, los secuestraron para que liberaran a presos, ellos no deberían haberlo hecho de esa forma. Porque yo creo que igual vislumbraron que después Israel, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, se les iban a tirar encima“.

“Hoy en di está todo el mundo en contra de Palestina, porque la gente no sabe que Palestina no es Hamás. Hamás es un grupo, un grupo terrorista“, complementó y cerró.