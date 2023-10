Se fue con todo: los duros cuestionamientos de Fran García-Huidobro a Sebastián Ramírez

En un capítulo reciente de Gran Hermano, Fran García-Huidobro no ocultó su descontento con las conductas de Sebastián Ramírez. La Dama de Hierro expresó abiertamente que no le agrada su forma de ser y que lo considera maleducado y falto de respeto.

La polémica surgió cuando Sebastián tomó una decisión que no fue bien recibida por algunos miembros del programa, lo que llevó a una discusión en vivo. La situación se desarrolló durante la jornada de salvación en el programa, cuando Sebastián tuvo que tomar una decisión relacionada con la eliminación de otro participante, Constanza Capelli.

Aunque finalmente optó por salvarla, sus palabras y actitudes durante el proceso dejaron en claro que su elección no fue impulsada por su propia voluntad. Y es que Tatán expuso que lo hizo por un acuerdo con otros líderes del programa, Scarlette y Jorge.

La Dama de Hierro arremetió contra Tatán

El panel de Gran Hermano, incluida Fran García-Huidobro, observó con sorpresa y desaprobación esta falta de tacto y las palabras duras de Sebastián hacia Cony. Julio César Rodríguez, por ejemplo, lamentó la aparente falta de “inteligencia emocional” de Sebastián.

Mientras que, la reacción de Fran García-Huidobro fue particularmente crítica. “¿Te parece que Sebastián evade el conflicto? Voy a ser transparente. Ustedes se matan de la risa y a mí no me produce ni una gracia el tipo“, comentó.

“A mí el de verdad no me da risa. Y es verdad, no entiendo que ustedes se rían y el público se ríe. Pero a mí no me produce ni media gracia. Encuentro que es un tipo muy maleducado, muy falta de respeto, incluso con ustedes como conductores. Él cree que el reality gira en torno a él“, añadió.

