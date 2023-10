¿’La Doble P’ al CoD? Peso Pluma sorprende con una eventual colaboración junto a Call of Duty

Durante la jornada de este jueves, 5 de octubre, se dio a conocer una llamativa noticia al insinuarse una próxima colaboración entre Call of Duty y Peso Pluma que sorprendió en redes sociales.

El mundo gamer sigue firme en la línea de los crossover. Ya sea con reconocidos artistas y aclamados títulos cinematográficos, nuestros personajes y cantantes favoritos han pasado a ser un avatar jugable en más de alguna ocasión.

Ahora es turno, una vez más, de CoD, franquicia que está ad portas de lanzar Modern Warfare 3. En sus diferentes modos de juego hemos visto juntes con Donnie Darko, Godzilla, King Kong, Snoop Dogg y mucho más.

Esta vez desde el juego apostaron por el cantante sensación de México y exponente de los corridos, la ‘Doble P’. Si bien aún no se conoce con claridad la forma en que llegará, es muy probable que aparezca su propia skin. Pero también es posible que preste su voz o aporte con su música al soundtrack.

“¡¿Qué rollo, plebada?! Puro Modern Warfare 3 y pura Doble P. Se viene algo bien chingón“, dijo el artista en un corto video publicado en las redes sociales del CoD. El post fue acompañado con el texto “Te vemos ¿Qué estás cocinando?”.

A pesar de que no se entregaron más detalles, los fanáticos ya comienzan a especular sobre la colaboración de Peso Pluma con Call of Duty. Solo queda esperar para ver cuál será su rol en la nueva entrega.

We see you @_PesoPluma 👀

What you cookin’? #CODNext 🔥 pic.twitter.com/zwzJA4jGbo

— Call of Duty @ #CODNext (@CallofDuty) October 5, 2023