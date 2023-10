¿Revivir a Robin Williams con inteligencia artificial?: la feroz crítica de la hija del actor a la idea

La inteligencia artificial sigue despertando algunas polémicas y esta vez el protagonista es el difundo actor estadounidense Robin Williams y su hija Zelda. Esto luego de que esta última criticara la tecnología que ha buscado replicar la voz de su padre.

Sus declaraciones llegan precisamente luego de que los actores agrupados en SAG-AFTRA siguen en huelga. Un conjunto de intérpretes que precisamente están en pie de guerra con el uso de dicha tecnología en las producciones nacidas bajo el alero creativo de Hollywood.

“No soy una voz imparcial en la lucha del SAG contra la IA”, escribió la hija del actor en su cuenta de Instagram. “He sido testigo durante AÑOS de cómo mucha gente quiere entrenar a estos modelos para crear/recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como mi papá”, planteó.

“Esto no es teórico, es muy real”, continuó. “Ya he oído que se utiliza la inteligencia artificial para que su ‘voz’ diga lo que la gente quiera y, aunque personalmente me parece inquietante, las ramificaciones van mucho más allá de mis propio sentir“.

Su queja se une a otras voces reputadas de la industria que ya lanzaron sus dardos contra la tecnología. Ahora calificando el proceso como “inquietante”, la hija añadió que: “Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, un pobre facsímil de grandes personas, pero en el peor, un horrendo monstruo frankensteiniano“, lanzó.

La imitación de Robin Williams y la respuesta de Zelda

Previamente Zelda también se había referido a las ansias de traer de vuelta algún aspecto de su padre. En 2021 el actor Jamie Costa subió a la red una imitación de Robin Williams que se lleno de elogios. Claro que no terminó de convencer a la joven.

“Por favor, dejen de enviarme esas imágenes”, rogó la mujer frente a un registro casi idéntico a aquel que Williams desplegó para Mork & Mindy, una comedia perteneciente a los albores de la carrera del ganador del Oscar.