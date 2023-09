WWE: dónde, cuándo y a qué hora ver Payback 2023

Un nuevo evento por parte de WWE se realizará durante este fin de semana en el PPG Paints Arena de Pittsburgh, en Pensilvania.

Se trata de Payback 2023, evento que frecuentemente solía realizarse tras Wrestlemania, y que ahora llegará de forma inédita durante el presente mes de septiembre.

Para el PLE (Premium Live Events) hay varias luchas destacadas, como la defensa del Campeonato Mundial Peso Pesado entre Seth Rollins y Shinsuke Nakamura, o la revancha por el título de los Estados Unidos entre Rey Mysterio y Austin Theory.

También habrá algunos enfrentamientos con estipulaciones, como la Steel Cage Match entre Becky Lynch y Trish Stratus, o la Steel City Street Fight por los Campeonatos Indiscutidos en Parejas entre Kevin Owens y Sami Zayn ante Finn Bálor y Damian Priest.

No obstante, lo que más ha llamado la atención es la ausencia del máximo campeón de la compañía, Roman Reings, quien no estará en el PPG Paints Arena de Pittsburgh.

En los últimos días, se confirmó que el 16 veces campeón mundial de WWE, John Cena, volvería por un tiempo prolongado a la empresa.

El “Rapero Mayor” estará presente en todos los capítulos de SmackDown desde este viernes 1 de septiembre hasta el episodio del viernes 27 de octubre.

Además, Cena tendría un papel especial en Payback 2023, ya que sería el anfitrión del evento.

Get ready for #WWEPayback this Saturday!

📍 PITTSBURGH

🎟️ https://t.co/07H1XrNfFB pic.twitter.com/EPzLmYRQWs

— WWE (@WWE) September 1, 2023