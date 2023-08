El 4 de agosto de este 2023, falleció el prolífico y reconocido actor y director de teatro Luis Alarcón. A la edad de 93 años, y tras mucho tiempo en el que soportó un cáncer linfático, murió producto de una neumonía. A raíz de ello, diferentes personalidades del mundo de las artes y culturales se han despedido de este artista, de quien se realiza este lunes su funeral.

Justamente a causa de su fallecimiento, en redes sociales y otro espacios, se ha recordado la vasta trayectoria actoral que tuvo Alarcón, siendo una de sus actuaciones más recordadas el comercial que hizo para la marca de neumáticos Firestone en 1986, donde interpretó a un indígena norteamericano. Un spot que llegó a ganar un León de Oro en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions.

Al respecto, en el último episodio de De Tú a Tú, Alarcón alcanzó a hablar sobre este anuncio. “Para mí debería tener un premio especial. Por la idea, por todo. Y por cómo está hecho. Con poco texto, mucha imagen y un poquitito de música nada más. Que también rompió el molde de lo que eran los comerciales. Así que estoy muy agradecido del indio“, sostuvo.

Contó como llegó a interpretar al “indio de Firestone”

Más adelante, en conversación con Martín Cárcamo, el actor nacional relató como llegó a interpretar a este indígena. “Me acuerdo que un día Silvio Caiozzi, de quien soy muy amigo, de muchos años. Entonces, venía mucho para la casa. Venía a muchas actividades en la casa. Nos veíamos todo el tiempo. Y un día me dijo, ‘ponte en la ventana’. Y yo me puse en la ventana. No me dijo nada más“, recordó.

“Entonces, después se decidió por hacer el ‘indio’ y me llamó para un casting. Y yo fui para el casting. El hecho es que después Silvio me dijo, ‘yo no sé para qué llamé a este casting, si ya estabas elegido tú, el personaje ya era tuyo’. Así llegué a hacer el indio“, adicionó y cerró Luis Alarcón.