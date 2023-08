WWE SummerSlam 2023: dónde, cuándo y a qué hora ver el evento que se realizará este fin de semana

Uno de los eventos más importantes de WWE se realizará durante este fin de semana en el Ford Field Stadium de Detroit.

Se trata de SummerSlam, el PLE (Premium Live Events) más importante del verano (en Estados Unidos) y el segundo por debajo de Wrestlemania.

En esta edición del evento habrá enfrentamientos de primer nivel, sin embargo, el conflicto que por varios meses ya sostiene “El Linaje” se robará todas las miradas.

Esto porque el “Jefe Tribal”, Roman Reigns, defenderá el Campeonato Universal Indiscutido de WWE en un combate con estipulación ante su primo Jey Uso, siendo esta la gran oportunidad de este último para alcanzar la gloria en la compañía.

Otro de los combates que genera expectación es el del Campeonato Mundial Peso Pesado, donde Seth “Freakin” Rollins se medirá con Finn Bálor, con la sombra presente del Mr. Money in the Bank, Damian Priest.

Who would you like to see leave #SummerSlam as Champions?! pic.twitter.com/tSYK7IuywV

— WWE (@WWE) August 4, 2023