Wrestlemania 39: Roman Reigns retuvo el Campeonato Unificado de WWE tras derrotar a Cody Rhodes

Durante el fin de semana se llevó a cabo Wrestlemania 39, el evento más importante de lucha libre, el cual dejó diversas sensaciones y emociones en los fanáticos.

Sorpresas, apariciones, y algunas decepciones marcaron las dos jornadas del evento, el cual vio como Roman Reings derrotó en una buena lucha a Cody Rhodes, reteniendo así el Campeonato Unificado de WWE.

Otras de las luchas que se robó las miradas fue el duelo que protagonizaron Sami Zayn & Kevin Owens y The Usos por los Campeonatos en Pareja Unificados. La historia, que se mantiene hace meses entre “El Linaje” y los canadienses, concluyó en el evento más importante del año.

La lucha fue excepcional entre ambos equipos, lo cual dejó a todos contentos, coronando tanto a Zayn como a Owens como nuevos campeones en pareja.

THEY DID IT!@FightOwensFight and @SamiZayn are your NEW Undisputed WWE Tag Team Champions at #WrestleMania! pic.twitter.com/CXzg5KYDcc

— WWE (@WWE) April 2, 2023