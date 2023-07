“Meo corte”: la reacción de Marcianeke al profesor de matemáticas que lo imitó

Furor ha causado un registro difundido en redes sociales desde la semana pasada en el que se muestra una curiosa imitación al cantante urbano Marcianeke. En dicho video un profesor de matemáticas convierte por completo la letra de “Dimelo ma” en una que hace alusión a su asignatura.

Ahora el artista aludido compartió su reacción al registro de “Matemateke”. Durante esta jornada el cantante subió una breve historia a su cuenta personal de Instagram (@marcianeke).

Fiel a su estilo, Matías Muñoz escribió: “Yeaaaaa Meo corte”. Siendo así, la voz de “Que pasa” y “Calle y pistola” aprobó el show impulsado por los docentes Paulo Montoya y Aníbal Aguilera. El video se difundió originalmente por @matematicaconcover y actualmente tiene más de 1 millón 300 mil reproducciones en TikTok.

“Esto es pa’ que pongan paila los que no multiplican”, arrancaban. “Suma no ma’ si no te gusta multiplicar ah, ah, de esas que las reservas tení que agrupar, ra tata. Si te gusta sumar la unidad. Las decenas querí juntar”, cantaron quienes también tienen covers de Bad Bunny o El Jordan 23.

“Muchas gracias a todos y todas por sus mensajes. En instagram tenemos muchas canciones por si quieren escuchar. Pronto iremos subiendo más material“, dijo el duo tras el vuelo insospechado que adquirieron y que los llevó a protagonizar varias notas en medios.