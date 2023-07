“Un logro espectacular”: primeras críticas se rinden ante ‘Oppenheimer’

“Oppenheimer”, la epopeya de Christopher Nolan que llega el próximo 20 julio a Chile, ya tiene sus primeras impresiones. Esto último, luego de que la cinta fuera exhibida en una función, hace escasas horas en París, Francia.

En ese punto se reunieron una cantidad limitada de afortunados y especialistas de los medios ligados al entretenimiento para presenciar las tres horas de metraje que narran la historia de J. Robert Oppenheimer, el “padre de la bomba atómica”.

“Una interpretación central sublime de Cillian Murphy”, dijo Matt Maytum, editor del sitio Total Film. “Un drama histórico épico pero con una sensibilidad distintiva de Nolan: la tensión, la estructura, el sentido de la escala, el diseño de sonido sorprendente, las imágenes notables. Guau”.

#Oppenheimer left me stunned: a character study on the grandest scale, with a sublime central performance by Cillian Murphy. An epic historical drama but with a distinctly Nolan sensibility: the tension, structure, sense of scale, startling sound design, remarkable visuals. Wow — Matt Maytum (@mattmaytum) July 11, 2023

“Posiblemente, es su película más impresionante hasta la fecha”, definió el crítico Kenneth Turan, de Los Angeles Times. Quien destacó “la forma en que combina su reconocida maestría visual con una de las inmersiones más profundas en los personajes del cine estadounidense reciente”.

I had the good fortune to spend time with Christopher Nolan talking about the exceptional ‘Oppenheimer,’ arguably his most impressive film to date. Here’s what he had to say. https://t.co/snr8b1GbSR — Kenneth Turan (@KennethTuran) July 12, 2023

“Un logro” de Christopher Nolan

“Un logro espectacular” definió tajante Lindsey Bahr, parte de Associated Press. “Una adaptación veraz y concisa, narración inventiva (…) Es difícil hablar de algo como esto, en algo tan tonto como un tuit o en Threads“, resumió.

Christopher Nolan’s #Oppenheimer is truly a spectacular achievement, in its truthful, concise adaptation, inventive storytelling and nuanced performances from Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon and the many, many others involved —- some just for a scene. — Lindsey Bahr (@ldbahr) July 11, 2023

La cinta es una apuesta de 100 millones de dólares de la mano de Universal Pictures. En las semanas previas, las expectativas han crecido de cara a su estreno. En su momento se postuló que se asemejaría a un filme de terror, y en declaraciones recientes su protagonista dijo que el rodaje lo dejó “abrumado”.

Y mientras los críticos hablan, las impresiones de los espectadores tendrán que definirse en unos cuantos días más. Por lo demás, la llegada de la cinta a las plataformas tardará bastante. Según informe, el nuevo acuerdo de Nolan con Universal plantea un plazo de 100 días mínimo antes de llegar a los hogares a través del streaming.