“No vengo a robar, vengo a trabajar”: ciudadano extranjero protagoniza potente desahogo en televisión

A pesar de que tenía toda su documentación al día, al igual que su licencia de conducir, a Leonel, un ciudadano haitiano, le quitaron su auto. Esto, por trabajar en la aplicación DiDi. “Es un vehículo privado, no puede hacer transporte público“, le argumentaron los fiscalizadores. Ante lo que este extranjero, quiso hacer un potente descargo.

Leonel está cerca de cumplir 9 años en Chile, donde reside con todos sus papeles al día. Acerca del motivo de por qué sacaron de circulación su auto, este ciudadano haitiano explicó que no sabía que DiDi era ilegal, ya que había visto que TVN le hacía publicidad a la aplicación. Y además, expuso que en su condición como extranjero, le cuesta informarse.

“No entiendo qué sentido tiene. Yo no vengo a robar aquí, vengo a trabajar. Tengo que sacar adelante a mi familia aquí (…) Yo no estoy robando, yo traté de mantener a mi familia. De hecho, con esto yo pagué la carrera de mi señora, porque estudió en Santo Tomás“, comentó el joven haitiano, en conversación con Contigo en la mañana.

Luego, agregó: “Si yo vengo a un país para tratar de solucionar y salir adelante, no sé por qué me están privando de mi auto. Yo no soy un delincuente. ¡Yo no soy ningún delincuente! (…) ¿Qué tengo que hacer? Ahora no tengo trabajo, tengo que pagar casa, tengo que pagar todo, ¿y qué me van a decir que haga yo ahora?“.

“No me dan la oportunidad”

Más adelante, al presentarse Julio César Rodríguez y los demás integrantes del matinal de Chilevisión, Leonel entregó más detalles de su situación. “Saludos a todos los que están en el estudio. Yo también estoy ocupando el auto para hacer el tema de encomienda. Yo estoy pagando el SII por lo menos 60 mil pesos todos los meses“, afirmó.

“Yo estuve pagando tres años una carrera de 250 mil pesos para mi señora en Santo Tomás y todavía mi señora lleva 6 meses sin encontrar trabajo por ser extranjera. La hacen trabajar como auxiliar y estudió Técnico en Enfermería. Mi señora está a punto de matarse por no encontrar trabajo“, añadió después.

Tras ello, este ciudadano haitiano expresó: “Yo no entiendo. Lo que pasa con el tema de las fiscalizaciones es porque están todo en contra de un servicio que todos ocupan. Hasta los carabineros ocupan servicio Uber. Todos ocupan el servicio Uber, entonces por qué lleva tanto tiempo aquí en Chile y ninguno puede decir nada sobre un tema que es ‘ilegal’“.

“Algunos dicen que los extranjeros vienen acá con la maldad. Nosotros mandamos plata y el gobierno igual recibe impuestos. Estoy pagando IVA, estoy pagando todo. Por eso tanto haitiano se va a ir. Yo me voy, porque no me dan la oportunidad. Yo soy profesor en mi país, yo sé hablar cuatro idiomas y cuando busco trabajo me piden una carta o un diploma y no me sirve. Me es complicado“, complementó.

“El problema que yo tengo es el abuso que le hicieron a mi señora”

Posteriormente, al darse a conocer su historia, se supo que aparecieron empleadores interesados en darle una oportunidad a la esposa de Leonel. “Tengo una buena noticia para ti. Hay dos personas que ya escribieron, que trabajan en un servicio de salud, y que quieren darle trabajo a tu señora. Eso es algo bueno (…) Se me parte el corazón en verte así“, le comunicó la reportera de CHV, Daniela Muñoz.

Ante lo que este ciudadano haitiano, además de agradecer, manifestó: “El problema que yo tengo es el abuso que le hicieron a mi señora. En Puente Alto, después de seis días de práctica, mi señora estuvo trabajando en UCI… La niña dijo que mi señora no sabía hablar español. Ella estuvo dos años y medio y ella sacó un 6,8 en examen final“.

Finalmente, Leonel señaló que “yo amo a Chile, por eso saqué adelante a mi señora. Mi sueño es ser cardiólogo. Pero yo traté de apoyar a mi señora, porque tengo un pequeño de 6 años. Porque ser profesional aquí es difícil“.