Nuevos cambios en Twitter: Elon Musk anuncia limitaciones en los tuits diarios

El empresario Elon Musk confirmó este sábado nuevas limitaciones en Twitter, que tienen como objetivo que los usuarios bajen su actividad en la red social.

Durante esta jornada, diversas quejas se hicieron notar en la plataforma, donde personas acusaron presentar problemas al intentar enviar tuits, hacer RT, dar me gusta, entre otras cosas.

Sin embargo, todo esto se debe a unos límites que se mantendrán activos temporalmente (aún no se determina por cuánto tiempo), y de esta forma limitar la actividad diaria, según consignó AS.

Primeramente, entre las cuentas verificadas previo pago -Twitter Blue- y las gratuitas habrán grandes diferencias, al igual que con las creadas hace poco.

En detalle, se trata de la cantidad de tuits que podrán leer los usuarios, en que algunos a las horas de estar en Twitter alcanzarán el límite máximo, siendo confirmado por Elon Musk mediante su cuenta.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023