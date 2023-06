Filtran explosivas declaraciones de Shakira sobre su relación con Piqué: “Había mucha inseguridad por ambas partes”

Este viernes se publicaron las explosivas declaraciones de Shakira ante la Hacienda española, como parte de su juicio por evasión de impuestos en junio de 2019.

El diario El País accedió a la declaración judicial de la colombiana, que arroja luz sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional, abordando desde su relación con el futbolista Gerard Piqué hasta las disputas sobre su residencia fiscal.

Cabe recordar que las autoridades españolas alegan que la artista fue residente fiscal en el país entre 2011 y 2014, lo que implicaría la obligación de pagar impuestos correspondientes a ese periodo. Sin embargo, Shakira argumenta que no estableció su residencia en España hasta 2015, debido a la incertidumbre en la estabilidad de su relación con Piqué.

Los detalles más íntimos de su relación

Shakira y Gerard Piqué comenzaron su relación en 2011. “Era un futbolista, guaperas, con fama de Playboy… Era un loquito en esa época”, lo describió la colombiana.

“Yo era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, explicó Shakira en el juicio, dando a entender el porqué no eligió España como residencia fiscal.

“Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble”, reconoció y añadió que su “relación era turbulenta como un Dragon Khan”.

Shakira expresa que tuvo que hacer malabares entre su carrera y su vida personal durante aquellos años. “Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard”, dijo, señalando que Piqué era muy celoso.

“Por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, expresó.

“Estar en este país es un sacrificio enorme para mi éxito profesional”

Uno de los principales argumentos de la Hacienda española es que en 2013 Shakira dio a luz a su primogénito, Milan, en Barcelona. Pero según Shakira, esto fue solo porque el entonces equipo del deportista, Barça, no le permitiría en plena temporada trasladarse a Miami, donde la cantante trabajaba en The Voice.

“Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto, parí y me llevé a mi niño recién nacido”, reveló.

Además, Shakira criticó a Hacienda por tener una “visión anticuada” de la maternidad, al considerar el nacimiento de su hijo como una prueba de su residencia en España.

La cantante describió su permanencia en el país como un acto de sacrificio consciente.

“Para mí, estar en este país es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior”, comparó.