Sensual Spiderman reveló cruel agresión por ser extranjero: lo apuñalaron

Sensual Spiderman es uno de los personajes más queridos del último tiempo, que se ha ganado el cariño tanto en redes sociales como en las calles de Santiago.

Es que el hombre, de origen ecuatoriano, no solo deleita en los semáforos con sus bailes y acrobacias, sino que además ayuda en instancias solidarias como bingos y ollas comunes.

Sin embargo, la figura, que nunca ha revelado su verdadera identidad, no lo ha pasado tan bien en nuestro país. Y así lo reveló en un doloroso posteo.

Esto porque en su cuenta oficial de Instagram decidió compartir un doloroso capítulo, donde fue atacado cruelmente solo por ser extranjero.

Sensual Spiderman y su pena

“El otro día mi hijo de 7 años me vio unas cicatrices en la espalda y me pregunto que me había pasado, fue la primera vez que no supe qué responder, tuve que decirle que me había rayado con un árbol”, partió contando junto a una foto donde se ven varios cortes en su espalda.

Y agregó que “me fue difícil decirle la verdad, ya que él siempre se enorgullece de ser ecuatoriano chileno, siempre se sonríe cuando dice que su mamá es chilena y que su papá es de Ecuador. Entonces, ¿cómo le mató esa felicidad, contándole que estas cicatrices son porque su papá es extranjero?”.

Luego, relató lo que le ocurrió. “Años atrás caminaba con mi hermano por las calles del centro de Santiago, y nos cruzamos con 7 tipos que empezaron a decirnos insultos xenófobos y sin razón alguna empezaron a golpearnos, nosotros nos defendimos, pero uno de ellos tenía un cuchillo, el cual le propinó unos cortes en el hombro a mi hermano y a mí en la espalda. Estuve 3 días hospitalizado y 6 meses con movilidad reducida”, contó.

“A los tipos se los llevaron detenidos, los soltaron en horas, fuimos a juicio y listo quedaron libres y sin cargos”, añadió, manifestando que “es algo que guarde mucho tiempo, pero, sin embargo, siempre pienso de manera optimista, el cuchillo nunca tocó mi columna vertebral, que ahí si hubiera sido algo muy grave, y eso se lo agradezco a Dios”.

Finalmente, el Sensual Spiderman terminó con un especial llamado para sus seguidores. “He tenido días buenos y malos como todos, pero vale recalcar que los mensajes de odios, muchas veces terminan con la vida de alguien, y debemos ser más cautelosos con esos temas”, cerró.