Actriz de ‘Aquelarre’ reveló que tiene cáncer: “Puede salir malo, o puede salir bueno”

Alejada de la televisión y las teleseries hace muchos años, Kika Neumann vive en la memoria de los fanáticos de las antiguas producciones de TVN, como fue ‘Aquellare’.

Interpretando a “Camelia”, hermana de Álvaro Rudolphy en la historia de ficción, se ganó el corazón de los fanáticos de la teleserie, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo del mundo de la televisión.

Ya completamente fuera de ella, en los últimos días conversó con revista Ya, de El Mercurio, y reveló un duro diagnóstico médico: cáncer cervicouterino.

“No fue como que me dijeran, tienes un cáncer de grado 10, yo me fui enterando de a poco cuán intenso era en el camino. De repente se hicieron concretas todas esas posibilidades y aparecieron esos porcentajes en los que no se quiere estar. En ese momento eran una realidad que tenía que entender y asumir”, comentó en la conversación.

Tras la confirmación, reveló que no escondió su miedo “no puedo negarlo. Lo que pasa es que no le di espacio para que me dominara, porque no quería separarme de lo que me hace sentir viva. ¿Cómo voy a dejar lo que me inspira, lo que me da fuerza, lo que me calma?”, dijo.

A diferencia de otros casos, Kika Neumann comentó que se tomó con cierta tranquilidad la lucha contra la enfermedad: “no es como que voy a seguir a pesar de todo, la verdad no ha sido un esfuerzo. Pero debo reconocer que he tenido suerte, porque en este proceso he visto gente súper complicada (…) Tuve malestares, pero no dolores intensos o invalidantes. Los cuerpos son todos distintos“, sostuvo

“Tuve un tipo de quimioterapia hecha para apoyar la radioterapia. Creo que eso fue afortunado, porque vas por la vida como normal y anímicamente sirve mucho”, complementó la empresaria.

Cerró asegurando que en el mes de julio recibirá una información clave: “puede salir malo. O puede salir bueno. Porque yo no sé en estos momentos si tengo cáncer. Yo puedo decir que lo más probable es que no tenga, pero eso es una sensación. Es algo que yo espero”, finalizó.