“Ya lo colonizaron”: Bad Bunny se convierte en foco de memes tras anunciar el título de su nueva canción

Luego de anunciar que se tomaría una pausa de la música en 2023, Bad Bunny anunció a través de sus redes que lanzará un nuevo single llamado Where you are.

El puertorriqueño incluso subió un pequeño adelanto a TikTok, donde se puede apreciar que es un tema con una fuerte base electrónica.

Pese a que sus fanáticos están muy felices de que el conejo malo va a lanzar más canciones después de su ultra exitoso Un Verano Sin Ti, varios se burlaron del hecho de que este nuevo single tiene un título en inglés.

Bad Bunny es reconocido por lograr que la música en español se posicione a nivel global, y su música es escuchada en todo el mundo pese a la barrera del idioma. Por lo mismo, a los latinos no les parece del todo bien que Benito cante en inglés.

Según las redes, este repentino cambio se puede deber en parte a que el artista está saliendo con la supermodelo Kendall Jenner, que no habla español y probablemente no puede entender sus canciones.

pero y qué hace Bad Bunny anunciando y que “Where She Goes” que a donde va WHO?!! AQUÍ SE HABLA ESPAÑOL pic.twitter.com/1zXrqfyYKo — 𝐫𝐚𝐟𝐚𝐠𝐚 (@rvfaga) May 17, 2023

not benito haciendo musica en ingles para q la kendall nicole la entienda💀 https://t.co/ahXK9SVUAL — W (@wwwiilly) May 17, 2023