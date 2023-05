Se viene Twinder: Elon Musk dispuesto a añadir una función de citas en Twitter

El fundador y CEO de Tesla, SpaceX y Twitter, Elon Musk, ha mostrado interés en agregar una función de aplicación de citas en Twitter. Musk respondió a una propuesta de una aplicación llamada “Twinder” hecha por el creador de contenido, Steven Mark Ryan.

Este influencer de YouTube afirmó que una aplicación opt-in en Twitter podría superar a las aplicaciones de citas competidoras. Además de que, posiblemente podría abordar la disminución de las tasas de fertilidad en los países desarrollados.

“¿Cuándo la aplicación de citas de Twitter? En realidad podría salvar a la humanidad de la extinción. Ni siquiera bromeo. Solución muy obvia y fácil de implementar. Además… la aplicación para todo, ¿no?“, escribió Steven Mark Ryan en Twitter.

“Posdata: Podría hacer un video completo sobre cómo funcionaría esta aplicación de suscripción y por qué sería 10 veces mejor que las aplicaciones de citas convencionales. Twinder sería enorme”, añadió.

Y a continuación, agregó otro tuit: “A las personas que gritan en voz alta ‘¡No!’. El término operativo es ‘optar por’. Si no decides ser parte de las citas en Twitter optando por ello, no serás parte de las citas en Twitter y tu experiencia usando Twitter no cambiará. No esperaba tener que explicar esto“.

La respuesta de Elon Musk

Musk, quien sigue los tweets de Ryan, le respondió escribiendo: “Idea interesante, como también trabajarla”. Cabe destacar que no es la primera vez que el empresario multimillonario ha expresado preocupación por el declive de las poblaciones. Y que, por lo tanto, esta idea aparece como una opción bastante atractiva para el dueño de Tesla.

En el año 2021, Musk calificó el colapso demográfico como el “mayor riesgo” para el futuro de la humanidad. Esto después de que The Wall Street Journal informara que la pandemia de COVID-19 contribuyó a la disminución de las tasas de natalidad en los Estados Unidos.

Igualmente, acerca del tema demográfico, el 2022, cuando nacieron los gemelos de Musk con la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zilis, él afirmó que estaba “haciendo lo mejor que puedo para ayudar a la crisis de subpoblación (…) Una tasa de natalidad en declive es el mayor peligro al que se enfrenta la civilización con mucho“, según consignó Fox Business.

Con su interés en una función de citas en Twitter, Musk podría estar explorando formas innovadoras de abordar este problema demográfico a través de la tecnología. Es importante destacar que aún no se han anunciado planes concretos para la implementación de esta función en la plataforma de Twitter.