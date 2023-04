Adiós al check azul: Twitter elimina verificación de cuenta de “The New York Times” por negarse a pagar

El reconocido diario estadounidense The New York Times perdió la verificación de su cuenta de Twitter, luego de negarse a pagar por el cocido “check azul”, hecho que comenzaba a aplicarse desde el pasado 1 de abril.

De acuerdo a lo expuesto por Forbes, el pasado viernes, la publicación se negó a realizar el pago de los 8 dólares (unos 6.360 pesos chilenos) para que la app en manos de Elon Musk, continuara demostrando que aquel perfil era oficial.

Es más, según el medio citado, el The New York Times comunicó a sus periodistas que no les reembolsará la suscripción a Twitter Blue, que provee la famosa marca azul junto al nombre de usuario, “excepto en casos inusuales en los que fuera necesario para trabajar”.

El diario estadounidense se sumó al rechazo de este pago al igual que otras publicaciones como Los Angeles Times, The Washington Post, e incluso la Casa Blanca.

El pasado 1 de abril, en Estado Unidos, Twitter comenzó a cobrar 8 dólares a todas las cuentas que quisieran mantener la verificación de su cuenta, actualización bautizada como “Twitter Blue”.

Tras conocerse esta noticia, el pasado 2 abril, Elon Musk, el dueño de la red social del pajarito, se refirió a la decisión del The New York Times.

“La verdadera tragedia de The New York Times es que su propaganda ni siquiera es interesante (…) Además, su feed es el equivalente de Twitter de la diarrea. Es ilegible”, expuso el magnate.

“Tendrían muchos más seguidores reales si solo publicaran sus artículos principales. Lo mismo se aplica a todas las publicaciones”, agregó.

Also, their feed is the Twitter equivalent of diarrhea. It’s unreadable.

They would have far more real followers if they only posted their top articles.

Same applies to all publications.

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023