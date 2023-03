Wrestlemania 39: revisa la cartelera para las dos jornadas del evento más importante de WWE

Este fin de semana, WWE llevará a cabo el evento más importante de lucha libre. Se trata de la 39a edición de Wrestlemania, el cual se realizará en el SoFi Stadium in Inglewood, California.​

Algo que se ha venido implementando hace años es la separación del espectáculo en dos jornadas, lo cual se volverá a repetir en esta versión del magno evento.

El evento, denominado “La vitrina de los Inmortales”, será estelarizado por el campeón indiscutido de WWE, Roman Reigns, quien defenderá los títulos máximos de la compañía ante “The American Nightmare”, Cody Rhodes.

Otra de las luchas que se llevará las miradas será el de los campeonatos en pareja, donde los Usos se enfrentarán a Sami Zayn y Kevin Owens, lo cual podría marcar el fin del dominio del “Linaje”.

Uno de los títulos que ganó relevancia en el último tiempo y que cerraría la primera jornada sería la triple amenaza por el campeonato Intercontinental, donde Gunther defenderá el cinturón ante Sheamus y Drew McIntyre.

Get your popcorn ready 🍿#WrestleMania Goes Hollywood, April 1 & 2 at @SoFiStadium pic.twitter.com/9jMsDfeMdn

— WWE (@WWE) March 1, 2023