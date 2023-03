Miguel Bosé volvió a crear polémica, esta vez por calificar a un joven como “demasiado hetero” en el programa de canto español Cover Night.

Su comentario surgió después de que Daniel Norbert, de 22 años, interpretase la canción I will survive de Gloria Gaynor. El joven cantó el tema disco con una voz grave, diferenciándose de los altos tonos de Gaynor.

La mayoría de los jueces criticó la ejecución vocal del joven, pero a Bosé no le pareció bien que haya escogido ese tema en particular.

“Hay que ser muy mariquita para decirlo bien”

“Esta canción no la puede cantar un hetero”, disparó Bosé. “Es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)”, dijo el cantante español.

Heterofobia en prime time en La 1: Miguel Bosé descarta a un concursante de “Cover Night” por no ser demasiado gaypic.twitter.com/o4FtfRbqId — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 3, 2023

A continuación, el cantante recitó parte de la letra, que es considerada un himno para parte de la comunidad LGBTQ+.

“‘Walk out the door, just turn around now. ‘Cause you’re not welcome anymore’. Hay que ser muy mariquita para decirlo bien”, añadió.

“La próxima vez que la cantes, ponte una boa, algo que no nos haga sospechar que eres tan straight”, cerró.

Aunque quizás se refería al exceso de sobriedad de la presentación, varios usuarios de internet acusaron al cantante de “heterofobia” por sus comentarios.