Este miércoles, 15 de febrero, Jon Favreau recibió su estrella en el Paseo de la Fama y estuvo acompañado de un fiel amigo dentro de la industria.

Hoy en día, Favreau es uno de los nombres más destacados en Hollywood, con presencia en importantes proyectos. Además, forma parte de exitosas franquicias como Marvel Studios y Star Wars (Lucasfilm).

Algunos de los títulos más importantes en los que ha trabajado son: Iron Man (la trilogía) como director y actor; The Mandalorian como director y creativo; El Rey León (2019) como director; El lobo de Wall Street como productor y actor.

Debido a sus diferentes aportes a la industria del entretenimiento, desde diferentes roles, era cuestión de tiempo para que recibiera un especial reconocimiento.

Así fue como este 2023, tras una larga y productiva carrera, el cineasta obtuvo recompensa bastante valorada en el mundo del espectáculo.

Jon Favreau ahora tiene su merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se trata de la distinción n°2746 dentro del espacio que fue terminado e inaugurado entre finales de la década de los 50’s y comienzo de los 60.

De esta manera, el artista del séptimo arte comparte lugar con grandes nombres del espectáculo, la música y del propio cine o televisión.

Con 56 años, el neoyorquino ya dejó huella en la industria y aún tiene varios proyectos por delante, principalmente con Star Wars y Marvel. Pero, sin dudas, esto le sumará opciones a nuevos trabajos.

Como suele ser en este tipo de inauguraciones, el artista nunca está solo y se congrega a más personas. Para este caso, figuró otro gran rostro de Hollywood.

Se trata de Robert Downey Jr., quien tiene una estrecha relación con Jon, tanto en el ámbito profesional como personal.

El actor que interpretó a Tony Stark en el UCM, donde compartió pantalla con el cineasta, acudió a “bautizar” la estrella con un sentido mensaje.

“Su mayor don es su humanidad, y después está su lado divertido”, comenzó diciendo el intérprete. “Solo por eso merece este hombre esta estrella. Nunca conocerán a alguien con un ingenio tan extremadamente sofisticado“.

“Esta semana, ya hace 16 años, Jon y yo estábamos inmersos en la reproducción de lo que parecía una película indie elevada, propulsados por una confianza infecciosa y sin fundamento”, comentó respecto a sus trabajos juntos en Iron Man.

“Estaba más que agradecido por el poder de las segundas oportunidades. El viaje que compartí con él es demasiado ‘kesmetástico’ para llegar a imaginarlo, y solo es una pequeñísima parte de su enorme viaje narrativo que sigue dejándonos elevados, inspirados y conectados”, agregó.

