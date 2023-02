Elimination Chamber 2023: ¿Cuándo, cartelera, y en qué horario se realizará el nuevo evento de WWE?

Un nuevo evento de lucha libre se realizará este fin de semana, puesto que WWE realizará Elimination Chamber, esta vez en el Bell Centre de Montreal, en Canadá.

Diversas luchas titulares y opciones para alcanzar estos se realizarán en la temida “Cámara de Eliminación”, y que será la estación previa al magno evento, WrestleMania.

Tras un buen Royal Rumble, que dejó como gran ganador a Cody Rhodes, las expectativas por este evento siguen creciendo, sobre todo por la figura de Sami Zayn.

El canadiense será local, por lo que contará con todo el respaldo del público en la lucha más importante de su carrera: se enfrentará a Roman Reigns por los títulos máximos de WWE.

You can do this, @SamiZayn. So many believe in you. ❤️#WWERaw pic.twitter.com/SpkfBx30hC

— WWE (@WWE) February 14, 2023