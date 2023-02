Ministra Vallejo habría suspendido su fiesta de matrimonio debido a la emergencia por incendios forestales

Más de 300.000 hectáreas han sido consumidas por los incendios forestales en el país, lo cual ha llevado a un amplio despliegue del Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric.

Diversos ministros se encuentran repartidos por región, quienes ofician como enlace entre el Ejecutivo y las autoridades locales, con el objetivo de coordinar y facilitar los trabajos.

El Presidente Boric, quien se encontraba de vacaciones, debió suspender estas debido a la emergencia, y según consigna La Segunda, la ministra Camila Vallejo también habría suspendido un importante evento personal.

La titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) contraerá nupcias con el artista nacional Abel Zicavo, sin embargo, debido a los incendios, Vallejo habría suspendido la fiesta de matrimonio, la cual estaba programada para este sábado 11 de febrero.

El matutino consigna que la decisión se tomó tras una conversación de la pareja, y que en vez de esta fiesta, harán una íntima celebración con familiares y cercanos luego de casarse el lunes 13.

“El trámite va a ser formal y familiar“, afirmó para el medio mencionado anteriormente una fuente cercana de la pareja.

La historia de Abel y Camila Vallejo

En junio de 2022, Abel Zicavo sinceró con todo su amor con Camila Vallejo. Y lo hizo a través de una entrevista en la Revista Sábado.

“Yo la miraba y decía: ‘¡Qué mujer!’“, confesó, elogiando su elocuencia y el gran trabajo que hacía siendo tan joven.

Así, el músico indicó que finalmente, luego de verla por TV, el 2016 la hermana mayor de la exdiputada los presentó.

“Cuando empezamos a tener onda, la Cami me dijo: ‘Oye, tengo que ser súper honesta, me dijeron que tú eres cantante de una banda, pero no tengo idea’“, reveló

Luego de esto, Zicavo la invitó a sus recitales, y cinco meses después se fueron a vivir juntos, sumando a la hija de la ministra.