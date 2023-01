Pareja de adultos mayores vive en un camión en Santiago: les subieron el arriendo y reciben baja pensión

En Contigo en la mañana se expuso la situación de José y María. Son dos adultos mayores que viven en un camión en la comuna de Santiago, luego de que les subieran el arriendo del departamento en donde se hospedaban. Ambos viven solo con la pensión de 170 mil pesos de José y con los pocos y relativos ingresos que recibe por el empleo de su automóvil.

“No tenemos baño, agua, nada“, dijo María, quien contó que reciben ayuda de la junta de vecinos y que a veces van “allá a La Vega” para satisfacer sus necesidades más básicas. Un caso que rápidamente impactó a los conductores del matinal de Chilevisión, Monserrat Álvarez y Jean Philippe Cretton, quienes buscaron cómo tenderles una mano.

“Ellos tienen una condición de salud mental que es súper compleja, que es súper frágil también. Y cuando uno escucha que la pensión de José son 170 mil pesos… No sé si la vecina sabe si ellos están postulando o reciben a algún otro beneficio estatal. ¿Cuál es la manera de verdad ayudarlos? Pero de manera institucional“, dijo Montserrat.

“Porque una cosa es lo solidarios que han sido ellos como vecinos, pero requieren de una solución definitiva. Para que puedan vivir en tranquilidad“, añadió después.

La solución temporal: un subsidio de arriendo

Frente el caso de estos adultos mayores que viven en ese camión, en el matinal recurrieron a la concejala Virginia Palma, quien relató que les ofrecieron un subsidio de arriendo, pero José se opuso. Mientras que María sí quiere, por la falta de agua y por su hijo.

“Un subsidio de arriendo para que aguanten en buenas condiciones hasta marzo y mientras tanto activamos una campaña para conseguir lo que les falta“, explicó la concejala.

Sin embargo, tras que se explicara cómo funciona el subsidio de arriendo, ambos adultos mayores, incluyendo a José, se mostraron de acuerdo con ser beneficiarios de este programa municipal. “No lo entendía, ahora me lo explicaron (…) No estoy acostumbrado a que me regalen cosas“, señaló el hombre jubilado.

Finalmente, ante este malentendido solucionado, Montserrat Álvarez indicó que “a don José hay que explicarle, porque los beneficios del Estado no son tan fáciles de entender. Entonces, él recién está entendiendo… Quizás no se lo explicaron bien, que no es que él tenga que pagar el arriendo, sino que se le va a hacer un subsidio”.