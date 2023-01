Julieta Venegas y la separación con Álvaro Henríquez: “Él se enamoró y me dejó por esa actriz”

En 1998, cuando Julieta Venegas estaba al inicio de su carrera, la cantante mexicana se casó con el músico chileno y vocalista de Los Tres, Álvaro Henríquez. Sin embargo, el matrimonio solamente duró dos años.

En una nueva entrevista con el conductor Yordi Rosado, la multiinstrumentista se refirió al motivo de su separación, señalando que era un asunto inminente por un problema en particular: ninguno de los dos quería dejar su país.

“Fue una cosa de locos, porque él vivió siempre en Chile y yo siempre en México”.

“Nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos”, indicó Julieta Venegas.

La otra mujer

Pero la distancia no fue el único clavo en el ataúd, sino que la llegada de otra mujer a la ecuación también ayudó a sepultar el romance.

“Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba No me falles, que es hermosa. Y en el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz (Patricia López) de quien él se enamoró y me dejó por esa actriz“, reveló la intérprete.

Venegas no le guarda resentimientos a Henríquez, ya que hoy la anécdota le da risa. “Es muy gracioso, o sea a mí me encantan como esas vueltas. Eso sí, en su momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno decidía irse del país por el otro, eventualmente iba a pasar lo que pasó”, explicó entonces la artista.

En 2018, fue la propia actriz Patricia López quien recordó cómo conoció al cantante de Los Tres en el video musical de No Me Falles en 1999. “Ahí nos conocimos y ahí nos enamoramos”, aseguró entonces en el programa No Culpes a la Noche.