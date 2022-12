María Eugenia “Kenita” Larrain, Latife Soto y Vanessa Daroch estuvieron en un nuevo episodio de Socios de la parrilla. En conversación con los anfitriones Pedro Ruminot, Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra, las médium hablaron de vaticinios y de cómo se acercaron al mundo de las predicciones y de lo esotérico.

Durante el diálogo entre los seis, Kenita se refirió a la vez que predijo en el canal La Red que Gabriel Boric iba a salir electo presidente en la última elección presidencial. “Chile, el 2021, el próximo presidente o presidenta va a ser una persona que en este minuto no estamos conversando de ella“, dijo tiempo atrás en Así somos.

Y luego, agregó: “Por la energía que viene de la Tierra y esta renovación total, siento que va a ser alguien que no estamos considerando ahora, que no es alguien conocido por muchos años en la política. Es alguien nuevo“.

“Nunca imaginé que iba a ser una predicción”

Fue así, que tras la pregunta de Pancho Saavedra, la numeróloga comentó su predicción acerca del actual mandatario del país. “Es como una mezcla entre intuición, entre todo lo que he estudiado de numerología. En el fondo, son proyección de números. Siempre las personas a través de su fecha de nacimiento, que es su código número personal, allí hay mucha información”, afirmó.

“Nunca me imaginé que iba a ser una predicción, fue casi como una anécdota y después salió en todas partes…“, añadió enseguida.

Finalmente, Kenita Larraín señaló que “en ese momento fue llamativo, porque en ese minuto los candidatos que iban como fijos eran otros, que eran como los antiguos. Había otros favoritos y él no estaba en ninguna parte, y dije que era alguien que en ese momento no era nombrado, ya que no existía en ese momento entre los candidatos“.