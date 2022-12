Una pascuera, un ataúd y un cementerio: Funeraria desata ola de críticas por llamativa publicidad navideña

Pensaron que sería una buena forma de hacerle publicidad a su negocio. Sin embargo, en la funeraria Iván Martínez al parecer no le apuntaron del todo.

Es que la empresa decidió compartir en sus redes sociales un llamativo saludo navideño, que no gustó a varios de sus seguidores.

De hecho, el video congregó varias críticas, acusándolos de poca empatía y de desubicarse con un tema tan delicado como la muerte.

“¿De verdad el departamento de marketing creó esto?”, se preguntaron algunos al observar las extrañas imágenes.

Funeraria y su spot navideño

Así, el registro en Instagram partió con la conocida canción All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, donde se ve una carroza afuera del Cementerio General.

Allí, cuatro hombres bajan un ataúd, desde donde sale una mujer vestida de Viejita Pascuera, con quien se ponen a bailar.

Una performance que sacó ronchas. “Ninguna empatía con las familias que perderán a un ser querido en estas fiestas de fin de año. Hay miles de formas de desear felices fiestas, esta creo que no es la correcta”, le dijo un seguidor.

En tanto, otro expresó: “¿De qué mentalidad sale algo así? Habiendo tantas personas que están velando a su ser querido en estas fechas, otros visitando un cementerio… literalmente la cagaron”.

Sin embargo, hubo otros que le quitaron gravedad. “Qué amargura los que critican. ¡Es una funeraria, venden ataúdes!! ¿Qué quieren? ¿Que hagan publicidad con pan de pascua? ¡Lo encontré muy divertido!!!”, comentó otro cibernauta.

De esta forma, el spot de la funeraria Martínez se transformó en uno de los más comentados de las redes. ¿Les gustó o no?