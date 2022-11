Mi 2022 en Spotify: los artistas chilenos lideran los ránkings de lo más escuchado a nivel local

Tras un largo año, lleno de novedades musicales, finalmente se conocieron los datos de Mi 2022 en Spotify, el compilado que detalla las preferencias de cada usuario de la plataforma.

Como cada diciembre, la compañía presenta su campaña dedicada a cada suscriptor, con material personalizado en base a las reproducciones de cada quien.

Además, se dan a conocer los artistas, álbumes, canciones, playlists y podcasts más escuchados. Así es como se conforma una ‘banda sonora del año’ para los más de 456 millones de usuarios en todo el mundo.

Reproducciones a nivel global

Seguramente no es sorpresa para nadie; este año 2022, Mi Spotify llega con Bad Bunny en lo más alto. Con más de 18.500 millones de streams, el puertorriqueño es el artista con más reproducciones.

La canción más reproducida de 2022 es As It Was de Harry Styles con más de 1.600 millones de reproducciones este año. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están Heat Waves de Glass Animals y STAY (con Justin Bieber) de The Kid LAROI. La cuarta y quinta canción más escuchadas del año fueron Me porto bonito y Titi me preguntó de Bad Bunny.

En lo que respecta a los álbumes más escuchados a nivel mundial, el ‘Conejo Malo’ vuelve a aparecer como el de mayores preferencias con Un Verano Sin Ti. Le siguen , Harry’s House de Harry Styles, SOUR de Olivia Rodrigo, = de Ed Sheeran y Planet Her (Deluxe) de Doja Cat.

Las preferencias en Chile

En nuestro país, la música urbana se impuso nuevamente. Si bien el artista más escuchado de 2022 en Chile es nuevamente Bad Bunny, es seguido por talento nacional como Cris Mj y Pailita.

Eso sí, las canciones más escuchadas han sido lideradas por chilenos. El tema con más streams en el país este 2022 es Una noche en Medellín de Cris Mj. Le siguen Me Arrepentí de Ak4:20 y ULTRA SOLO de Polimá Westcoast. El puertorriqueño aparece en el cuarto lugar con Me porto bonito.

En la categoría de los artistas chilenos más streams en Chile, Cris Mj lideró las preferencias, seguido de Pailita, Standly, Marcianeke y El Jordan 23.

Dejando de lado el territorio nacional, el chileno mejor rankeado fue también Cris Mj (#222). Seguido de Pailita (#330) y Polimá Westcoast (#378).

En este panorama de estrenos, la consolidación de la escena urbana y colaboraciones entre artistas, sin duda que se vio reflejado en el volumen de escuchas.

Según los datos comparativos con el año anterior, Chile experimentó un alza en el consumo de música nacional de un 67% respecto a 2021.

Puedes conocer más detalles de Mi Spotify 2022 y las diferentes categorías del wrapped AQUÍ.