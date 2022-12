A sus 37 años muere Jake Flint: el cantante de country se había casado solo unas horas antes

El cantante de música country Jake Flint murió a los 37 años, horas después de haberse casado. Aún no se ha determinado la causa de la muerte, pero nunca despertó después de su noche de bodas.

El nativo de Oklahoma era un artista prometedor con varios álbumes de estudio y singles como What’s Your Name? y Long Road Back Home. Flint comenzó a hacer música a una edad temprana después de que su padre le comprara clases de guitarra poco después de ser diagnosticado con la enfermedad de Lou Gherig. Ha publicado dos álbumes, I’m Not OK en 2016 y Jake Flint en 2020.

Su publicista, Clif Doyal, dijo a The Oklahoman que el cantante murió mientras dormía horas después de su boda el sábado.

Su antigua mánager, Brenda Cline, también confirmó la noticia el domingo y expresó que Flint, a quien quería “como a un hijo”, había fallecido poco antes de volver a la gira el 2 de diciembre tras los festejos de su boda.

“El artista más divertido, hilarante, trabajador y entregado con el que he trabajado en mi carrera. Estábamos a punto de embarcarnos en algunos negocios juntos después de que él y Brenda se casaran… que fue ayer. Sí, ayer”, escribió.

Flint anunció por primera vez su compromiso en un sincero post en enero.

“Saludad al futuro señor Brenda Wilson. #gettinhitched Nos vemos en el salón de baile de Cain en unos meses”, escribió junto a un selfie de ambos.

Su viuda compartió un video de su boda poco después de la noticia de su muerte. Se puede ver a los dos bailando y haciéndose fotos debajo de un naranjo.

“No lo entiendo”, escribió en el pie de foto, para luego añadir en otro post que “la gente no está destinada a sentir tanto dolor”.

“Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en lugar de eso tengo que elegir la ropa para enterrar a mi marido”, añadió. “Mi corazón se ha ido y realmente necesito que vuelva. No puedo soportar mucho más. Lo necesito aquí”.