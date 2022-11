Pancho Saavedra y su emotivo acto de solidaridad con un joven carpintero de Puerto Montt

En el último episodio de Lugares que hablan, emitido el sábado por la noche, Pancho Saavedra vivió un momento muy emotivo.

En este episodio, el conductor visitó Puerto Montt y escuchó muchos relatos de los esforzados vecinos de la región.

Uno de ellos fue el joven carpintero Marco Uribe, de 18 años, que estaba trabajando en un bote de 8 metros en este lugar. Sin embargo, Marco le contó a Pancho que su navío no estaría listo por tres o cuatro meses más, ya que no tenía el dinero suficiente para comprarle un motor.

“Mi sueño es tener un astillero y hacer embarcaciones en fierro, en fibra, en madera, en todos los materiales que se pueda, e innovar”, dijo el joven.

La respuesta de Pancho Saavedra

El conductor se sintió inspirado por la narración del joven, y por eso le dio al chico y a su familia una sorpresa millonaria. “Usted tiene un hijo que es un ejemplo para la juventud”, partió diciendo.

Y continuó: “Este programa está cumpliendo 10 años, en donde uno se conecta también con las historias de distintas personas muy sacrificadas en todos los rincones del país. Pero, cuando hay alguien de 18 años que lo que está haciendo es no solamente buscar una manera de ganarse la vida, sino que también está rescatando una tradición ancestral, es por eso que nosotros hoy queremos darte una ayuda, un reconocimiento”.

“Así que hoy el programa Lugares que hablan te va a entregar un millón de pesos para que puedas dar el pie y te puedas comprar ese motor y, quizás, disfrutes unos días más con tu madre”, anunció.

Finalmente, Marco Uribe no tuvo más que elogios para Pancho Saavedra tras conocer la noticia. El joven dijo: “Muchas gracias, no me lo esperaba, una ayuda tremenda”.

El rostro de Canal 13 respondió: “Te lo mereces”, y le dio un fuerte abrazo.