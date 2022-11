“Me gustaría ser más joven para él”: Cher entrega detalles sobre su relación con un hombre 40 años menor

Cher continúa demostrando que cree en el amor después del amor, ya que a sus 76 años volvió a encontrar un compañero de vida.

Se trata de Alexander “A.E” Edwards, un productor musical que es 40 años menor que ella.

El ícono de la música dice que están “perfectamente emparejados”, añadiendo que lo ama porque “no tenía miedo”.

El tuit recibió mucha atención de sus fans, lo que llevó a la mujer de 76 años a revelar lo profundos que son sus sentimientos por Edwards.

Cuando una de sus seguidoras le preguntó qué cualidad admiraba más Cher en Edwards, ella dio un vistazo a su romance, respondiendo que “Es amable, inteligente, hilarante… y nos [besamos] como adolescentes”.

Otra fan escribió: “Es tan guapo Cher. Definitivamente puedo ver por qué lo amas”. Y la cantante de Believe no pudo evitar halagar aún más a su hombre, tuiteando: “Lo [amo] PORQUE NO TIENE MIEDO. ES AMABLE, DIVERTIDÍSIMO, INTELIGENTE, TALENTOSO Y HERMOSO. HABLAMOS Y NOS REÍMOS. SOMOS PERFECTAMENTE COMPATIBLES”.

Luego comentó sobre su diferencia de edad, diciendo que por supuesto que le gustaría ser más joven.

I DONT GIVE MEN QUALITIES THEY DONT POSSESS.ITS A RECIPE 4 DISASTER.

HES”NOT”HIS TATS, HAIR COLOR,DIMOND GRILL. I♥️HIM BECAUSE HE WASNT AFRAID.HES KIND,HILARIOUS,

SMART,TALENTED, BEAUTIFUL.WE TALK & LAUGH.WE R PERFECTLY MATCHED. DO I WISH I WAS YOUNGER,YAH,I’M NOT BOO FKN HOO

