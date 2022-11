Marcianeke cuenta cómo ha sido su vida desde que inició el proceso de desintoxicación

Marcianeke es uno de los varios artistas urbanos que hablan sobre el tussi en sus canciones, una popular droga sintética rosada e inhalable, que tiene varios riesgos para la salud. Sin embargo, hace varias semanas el artista tomó la decisión de dejar de consumir esta droga y llevar una vida más sana.

El consumo de tussi desde una temprana edad le ha traído varios problemas de salud al cantante. De hecho, Marcianeke ha sido internado en varias ocasiones por malestares cardiacos y respiratorios debido a su alto consumo y mezcla con otras sustancias.

“Para los que me están hue… con el tussi, les quiero informar que lo dejé”, confesó a través de un live mientras dialogaba con sus seguidores.

Pero el joven de 20 años no solo dejó esta droga, sino que también quiere restringir su consumo de alcohol y mejorar su dieta alimenticia, para poder enfocarse más en su música.

Las dificultades de su desintoxicación

El círculo que frecuenta el artista consume este tipo de drogas abiertamente, lo cual ha hecho que su decisión sea difícil de seguir.

“Cuando llegan mis amigos que no saben que estoy ‘chantado’, se ponen a consumir frente mío y yo me arranco, y me fumo un pit* hasta quedar volao”, comentó.

“Llevo días, es difícil, les digo al toque. Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio”, comentó.

Marcianeke se siente mejor sin tussi

Pero pese a las dificultades, el intérprete de Dímelo Ma aseguró que se siente mejor desde que dejó el tussi. b“Voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo y me he sentido mejor“, dijo.