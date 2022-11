Lindsay Lohan estrena cover de ‘Jingle Bell Rock’ y sorprende a los fans de ‘Mean Girls’

Antes del estreno de su regreso al cine en Falling For Christmas de Netflix, Lindsay Lohan estrenó un cover navideño del clásico Jingle Bell Rock. La melodía navideña te transportará inmediatamente a 2004, cuando Lohan protagonizó la comedia clásica de culto Mean Girls.

Para refrescar la memoria, en la película, la Cady Heron de Lohan interpretó una escandalosa versión de la canción frente a su escuela junto al grupo de adolescentes titular de la película (también conocidas como “Las plásticas”) Regina George (Rachel McAdams), Karen Smith (Amanda Seyfried) y Gretchen Wieners (Lacey Chabert). La icónica escena ha servido de inspiración a muchos durante años. Notablemente, Ariana Grande le rindió homenaje durante su vídeo musical para Thank U, Next.

What a bright time, it’s the right time, to rock the night away … to this music video for @lindsaylohan‘s cover of Jingle Bell Rock from Falling for Christmas pic.twitter.com/Zb6ePofF7T

— Netflix (@netflix) November 4, 2022