Paris Hilton compartió en redes sociales cómo fue recibida en el aeropuerto de Chile

“¡Mentira que es la Paris Hilton!”, es lo que se alcanza a escuchar en una de las historias de Instagram que subió a su cuenta en esa red social la empresaria y socialité estadounidense que llegó la mañana de este miércoles a Chile, lo que compartió de inmediato con sus fans.

En los tres videos cortos que subió, Paris Hilton mostró cómo fue recibida a su llegada al aeropuerto de Santiago, donde había varias cámaras de televisión y algunos fans esperándola.

La empresaria tiene contemplado presentar en un centro comercial su perfume Ruby Rush, y se espera que participe en una visita a uno de los institutos de Teletón junto a Mario Kreutzberger.

Esta es la segunda vez que Paris Hilton visita Chile. Su visita anterior fue en 2015, ocasión en la que también presentó un perfume y animó una fiesta en su rol de DJ.

En tanto, se espera que esta vez incluso pueda hacer una donación a Teletón, ya que habitualmente realiza actividades benéficas en sus viajes.

Hey #Chile! 🇨🇱 See you November 4th at @ParqueArauco at 12pm for the launch of my newest #ParisHiltonFragrances #RubyRush 💋 pic.twitter.com/dcdgL55dSe

— ParisHilton (@ParisHilton) November 2, 2022