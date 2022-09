A lo Divina Comida y con pan con palta: Michelle Bachelet la rompió en redes con “oncecita” en franja del Apruebo

Michelle Bachelet era lo más esperado de la franja del Apruebo la noche del miércoles. Es que todos estaban inquietos con su aparición.

Esto porque, desde que se anunció que la ex Presidenta sería parte del llamado televisivo a votar por esta opción el próximo domingo, de inmediato se especuló cómo sería su participación.

Una de la que, hasta minutos antes, no se supo nada, ya que se evitó a toda costa cualquier tipo de filtración para que la sorpresa ocurriera en horario prime.

Y se logró, ya que en Twitter varios indicaron que estaban pegados a la TV esperando que apareciera la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Así, a eso de las 20.55, la ex mandataria apareció en la franja, en una escena donde se le vio llegando a una casa donde había varias mujeres reunidas tomando once.

Y ahí, Michelle se ofreció para moler palta, mientras hablaba de la Nueva Constitución, las mentiras en torno a ella y lo importante que era el voto femenino.

Un registro que dejó la grande en la red del pajarillo azul, donde la gran mayoría aplaudió su intervención y bautizaron la pieza como La Divina Comida de Bachelet.

En tanto, los memes de pura emoción se multiplicaron, donde los que más se repitieron fueron los de la ex Presidenta a lo “campeona”, levantando la Copa América del año 2015 o celebrando en el Estadio Nacional.

