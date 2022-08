Star Wars: Cal Kestis será protagonista de una novela que profundiza sobre su historia

No cabe duda de que Cal Kestis en un personaje del cual Star Wars puede sacar mucho provecho y al parecer lo tienen más que claro, ya que recientemente se anunció una novela inspirada en él.

Este último año ha tenido más de alguna noticia relacionada a este joven jedi. Por una parte, se espera el lanzamiento de Survivor, su segundo juego.

Pero los fanáticos también están expectantes ante la posibilidad de alguna adaptación cinematográfica en live-action que amplié la historia de Kestis.

A pesar de que en los últimos meses una serie o película ha generado ruido, la información oficial y confirmada por Star Wars es sobre un libro del personaje.

Detalles del libro

El anuncio oficial fue publicado por Star Wars hace solo algunos días, por lo que la información acerca de la novela de Cal Kestis aún es preliminar y sin nada revelador.

Se sabe que el título es Jedi: Battle Scars y fue escrito por Sam Maggs. Tiene como fecha de lanzamiento el próximo 7 de marzo de 2023.

La aventura tendrá lugar después de los hechos ocurridos en el juego Jedi Fallen Order. De esta manera, funcionaría como puente entre la primera entrega y Survivor, mostrando qué es lo que pasa con Cal y la tripulación de la Mantis durante este tiempo.

Pero Battle Scars no será el único libro que llegue en torno a la historia, ya que también se anunció una segunda publicación titulada The Art of Star Wars: Jedi: Survivor. Este se define como la crónica del desarrollo del juego.

Hay que recordar que todo lo ligado a Cal Kestis es considerado dentro del canon de la franquicia, por lo que su novela también tendrá ese crédito. Por ahora habrá que seguir esperando a ver qué sucede con alguna adaptación a la pantalla.