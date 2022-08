Un conocido bloguero holandés llamado Tom Grond realizó una publicación en TikTok tras visitar la Plaza de Armas de Santiago de Chile.

Al inicio del registro, el bloguero partió diciendo: “Esta es la Plaza de Armas (de Santiago). Básicamente, hay una en cada ciudad de Sudamérica”.

Luego, destacó la belleza arquitectónica del emblemático lugar que forma parte del casco histórico de la capital. “Hay un contraste muy genial, creo que aquí hay una catedral y un edificio supermoderno al lado y la oficina de correo, es hermoso”, indicó.

Sin embargo, destacó que está “descuidada” y que se topó con cosas realmente “tristes”. De esa manera, reportó extrañas situaciones con las que se encontró y emitió su opinión al respecto.

Las críticas a la Plaza de Armas

“Shabby”, fue el adjetivo que utilizó el bloguero para referirse a la Plaza de Armas. Esta palabra es utilizada para referirse al mal estado de las cosas. Se usa cuando algo está deteriorado, descuidado o feo.

Además, reveló que en el conocido punto de la capital hay “prostitución, un montón de personajes raros y contaminación. Lo siento, Santiago”.

“Miro alrededor y veo niñas súper jóvenes preguntándome cosas raras. Es triste“, reiteró el popular internauta. Y para finalizar, indicó en su cuenta de TikTok que “hay un montón de inmigrantes aquí, lo que también es triste“.

El video no tardó en generar reacciones con comentarios de ciudadanos chilenos que no tardaron en expresar su opinión. “Santiago Centro es un desastre completo, el estallido, la pandemia y el comercio ilegal lo liquidaron, y la sensación es que no se hace nada“, indicó un seguidor. “Me sorprende que siga con el celular jajajajaj ya no es lo que era“, sumó otro internauta.