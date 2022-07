“Arcane”, la serie de League of Legends, logra ser nominada al Emmy

El pasado martes 12 julio se conocieron los nominados para los Emmy. La serie Succession se llevó la mayor parte de las nominaciones. Mientras que, otras producciones como Better Call Saul, Euphoria, El juego del calamar y Stranger Things también podrán recibir premios el 12 de septiembre, cuando se celebre la ceremonia de la 74ª edición del galardón.

El evento en el que se anunciaron las principales nominaciones al Emmy, terminó al mediodía del martes 12 julio. Pero después de que se cerró la transmisión, a través de las cuentas oficiales del famoso galardón se dieron a conocer los otros nominados. Y entre las categorías en las que más interés había, estaba la de “Mejor Animación”.

Los nominados en la categoría “Outstanding Animated Program” fueron: Bob’s Burgers, Rick and Morty, What If…?, Los Simpsons y Arcane.

Rápidamente, uno de los nominados que causó más revuelo fue Arcane. Debido a que esta serie animada está basada en el popular videojuego de Riot Games, League of Legends. Un MOBA que en octubre del 2021 logró tener a un total de 180 millones de jugadores, posicionándose así como uno de los videojuegos más jugados del planeta.

Por ello, no sorprende tanto el impacto que generó tras el anuncio de esta serie animada basada en League of Legends. Sin embargo, esto no explica todo el fenómeno de esta producción animada de Riot Games y Netflix, ni mucho menos su nominación al Emmy.

La serie Arcane

Ambientada en el pasado, esta producción cuenta la historia de varias personas de Piltover y Zaun. Los personajes que aparecen y que también son jugables como campeones en League of Legends, son Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Viktor, Ekko, Singed y Heimerdinger. Mientras que, el conflicto entre Piltover y Zaun es la fuente de los problemas y la trama.

Arcane posee una animación elogiada por los fans y un argumento bastante maduro para tratarse de una serie basada en un videojuego que es jugado por personas de todas las edades. De hecho, esta producción está dirigida para una audiencia de “16+”, debido a que abarca temas como la desigualdad, la culpa, la corrupción y otras problemáticas complejas.