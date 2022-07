Carla Bruni canta “El pueblo unido jamás será vencido” del artista chileno Sergio Ortega

“Hola mis queridos amigos, no sé por qué realmente, pero esta es una maravillosa canción comunista“, así Carla Bruni presentó su propia versión de la clásica canción de protesta chilena, El pueblo unido jamás será vencido. Todo en una publicación que llenó de banderas chilenas.

La cantautora italiana nacionalizada francesa sorprendió a las más de 28 mil personas que hasta la publicación de esta nota ha visto el video de su interpretación del popular tema. Eso sí, al momento de subir el registro en Instagram, se equivocó y etiquetó a Inti-Illimani, cuando la canción es de Pedro Ortega Alvarado y Quilapayún.

La mujer que fue primera dama en Francia, entre el 2008 y el 2012, al estar casada con el expresidente francés Nicolás Sarkozy, le dedicó su interpretación del emblemático tema de la época de la Nueva Canción Chile, a todos quienes “creyeron que era posible”. En un tweet al que también le agregó emoticones de puños en alto, rosas rojas y la bandera chilena.

Pour tous ceux qui croyaient que c’était possible….👊👊✊🌹

Una canzone per tutti quelli che ci credevano …✊✊✊🌹#elpueblounidojamasseravencido ♥️

Hello my dear friends, I don’t know why really, but this is a wonderful communist song …✊✊✊

Hope U enjoy 🌹🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/QqKIMOAxES

— Carla Bruni (@carlabruni) July 8, 2022