Todo partió una semana atrás, cuando Raquel Argandoña, en conjunto con el panel de Zona de Estrellas, se puso a hablar sobre las exparejas de Pamela Díaz. Entre los romances que mencionaron en el programa, hubo uno con un exdelantero de La Roja, Marcelo Salas, con el que La Fiera tuvo un affaire, según reveló la ex panelista de Bienvenidos.

Ante esto, la expanelista de Me Late Prime respondió a su manera, sin filtro. Y lo primero que hizo fue señalarle a la experimentada animadora que no sabe de su vida tras las cámaras. “Primero quiero decir que yo no soy amiga de Raquel. Segundo, ella no sabe de mi vida privada (…) Somos buenas conocidas y fuimos compañeras de trabajo”, indicó Pamela en un live con Nacho Gutiérrez.

Y más adelante, se refirió a los dichos de la Raca sobre sus antiguos romances. “Es como si yo me pusiera a hablar de las personas que se agarró la Raquel, tendría que tener una lista gigante y no voy a andar hablando tontera […] ¿Sabes qué me pasa con la Raca? Que a veces es bien desubicada. Primero que me pregunte si es verdad lo que dice, porque nunca lo ha hecho”, disparó La Fiera.

Reveló un secreto del novio de Raquel Argandoña

Pero Pamela Díaz no se quedó ahí. No conforme con defenderse ante lo expuesto por la “Quintrala”, la “Fiera” aprovechó la ocasión para referirse al actual novio de Raquel, Félix Ureta. E incluso, desclasificó algo de él que podría romper con su romance.

“Yo le diría que no se case, porque tengo una amiga a la que le escribe“, advirtió Pamela, quien tras la pregunta de Gutiérrez sobre qué tipo de conversaciones tenía con su amiga, esta le confirmó que no eran por amistad. “También es rico ida y vuelta, si se supone que nos gusta la TV. Vamos con otro tema“, dijo antes buscar pasar a otros asuntos.

Y finalmente, previo a dar por cerrado su desahogo ante los dichos de la panelista de Zona de Estrellas, Pamela Díaz le dedicó unas últimas palabras a la Raca. “Si me molestan, yo lo acepto, pero también tienes que recibir de vuelta. Y esto, como dice ella, es sin llorar“, concluyó.