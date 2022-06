En la madrugada del miércoles 29 de julio, se emitió un nuevo episodio de Pero con Respeto, en el que el invitado fue Juan Falcón. El actor de origen cubano, hizo un repaso a su llegada al país y sus trayectoria en tierras nacionales, para luego referirse a una de los etapas más difíciles de su vida: una crisis económica surgida por una estafa.

Afortunadamente para él, tiene como amiga a Katty Kowaleczko, quien lo socorrió en ese difícil momento de su vida. “La Katita Kowalezcko es una gran amiga (…) La Katty es mi hermana. Cuando yo levanto el teléfono, yo sé que Kowalezcko va a estar ahí“, dijo Falcón sobre la actriz con la que compartió escenario en Marrón Glacé, el regreso (año 1996) y en Papi Ricky (2007).

La ayuda de Katty cuando fue estafado

En conversación con Julio César Rodríguez, el actor contó que todo surgió luego de que fue estafado en un negocio gastronómico. “Hubo un cagazo en el que me metí una vez. Con un restaurante en el que me metí y me estafaron. Uno de esos negocios en los que uno se mete. Tú sabes con quién, pero no vamos a decir nombres. Eran 120 palos los que me estaban pidiendo“, expuso.

Luego, Falcón relató que por esa deuda le iban a embargar la casa. “Pasé un cheque de hueón”, admitió. Fue entonces cuando recurrió a un abogado al que le tiene mucha estima y a la exconductora del reality Amor Ciego.

“Ahí la Kowalezcko se enteró y me llamó. Ella estaba haciendo estas publicaciones para supermercados. Y me dijo: ‘Juanito, ¿Cuánto hace falta?’, y me pasó el billete. ‘Que no te quiten tu casa, si algún día puedes, me lo pagas, si no, ahí vemos’, de esa manera me ayudó“, cerró Juan Falcón.